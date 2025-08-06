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Россиянин получил 18 лет «строгача» за передачу Киеву данных о нефтебазе

Федеральные новости 06.08.2025 17:28
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06.08.2025 17:28


Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Симферополя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Крыма, мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ – «Государственная измена». 

Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения СВО, житель Симферополя, находясь вблизи города Феодосии, собрал сведения о передвижении в пункт локомотива с цистернами нефтепродуктов.

- Видеозапись передвижения и географические координаты места расположения нефтяного терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины, - рассказали в прокуратуре Республики.

Суд приговорил изменника Родины к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободны на 1 год и 10 месяцев. 

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