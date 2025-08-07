Общество

Бочаров сообщил о пожаре на станции Суровикино после атаки БПЛА

07.08.2025 06:35
7 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночные события в регионе.

- Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет.  Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме, - заявил глава региона.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Росавиация ночью ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда. 

