Бочаров сообщил о пожаре на станции Суровикино после атаки БПЛА

7 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночные события в регионе.
- Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме, - заявил глава региона.
Напомним, как ранее сообщала редакция, Росавиация ночью ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.