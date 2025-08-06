Волгоградцев предупредили о «вирусном» пиратском кино

Мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах субтитров или ИИ-переводчиков для пиратских фильмов. Вредоносные программы могут скрываться на фейковых сайтах или Telegram-каналах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Аферисты пользуются спросом потребителей на фильмы и сериалы, создавая сайты и боты с популярными новинками. Вместе со скаченными файлами на компьютеры пользователей переносятся вирусы, фишинговые ссылки и вредоносное ПО.

– Будьте осторожны, если вам предлагают скачать «субтитры», «ИИ-переводчики» или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах, – предупреждают в МВД.

Фото сгенерировано ИИ Shedevrum