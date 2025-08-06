



Жители города Волжского Волгоградской области, отдыхавшие на пляже на острове Зеленом, сняли шокирующее видео. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах, опубликованных в Сети 6 августа, подростки прыгали с моста в реку.

Ролик появился сегодня в сообществе «Жесть Волжский».

– Местные жители снова бьют тревогу: подростки продолжают рисковать, ныряя в воду с опасной высоты, – пишут администраторы канала.





Между тем, сообщает «Высота 102» со ссылкой на читателей, в предыдущие годы такие прыжки с моста уже приводили к трагедиям.

– Там убилось уже несметное число людей. Например, два года назад погиб парень, также прыгнувший в воду с моста. Он жил с нами в одном дворе, – уточняют волжане, обратившие внимание на видео.

Видео: Жесть Волжский