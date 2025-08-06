Экономика

Сбережения волгоградцев в банках увеличились до полтриллиона

Экономика 06.08.2025 20:40
0
06.08.2025 20:40


В Волгоградской области сохраняется рост сбережений во вкладах. По данным волгоградского отделения банка РФ,  по состоянию на 1 июля 2025 года волгоградцы разместили на счетах в банках 538 млрд рублей (без учета счетов эскроу). Прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 21,5%. 

Аналитики отметили, что депозиты остаются привлекательным инструментом для жителей региона, несмотря на снижение ставок по вкладам в первой половине 2025 года, что стало следствием изменения  ключевой ставки Банка РФ. 

В то же время юридические лица и индивидуальные предприниматели наращивали свои накопления более сдержанно. Средства на расчетных счетах организаций увеличились на 10,6%, а на счетах ИП – на 12,8%.

Всего на 1 июля 2025 года денежные средства жителей региона и бизнеса на счетах в банках составили 727 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем годом ранее. По России в целом годовой прирост был более умеренным и составил 10,2%.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 16:20
Экономика 05.08.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 10:48
Экономика 05.08.2025 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 06:03
Экономика 05.08.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2025 14:09
Экономика 04.08.2025 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2025 09:45
Экономика 04.08.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.08.2025 07:22
Экономика 01.08.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.07.2025 18:20
Экономика 31.07.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.07.2025 16:42
Экономика 31.07.2025 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.07.2025 12:00
Экономика 31.07.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.07.2025 08:57
Экономика 31.07.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.07.2025 13:20
Экономика 30.07.2025 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2025 06:54
Экономика 30.07.2025 06:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.07.2025 21:15
Экономика 29.07.2025 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
Под Волгоградом на реконструкции очистных украли 3 миллионаСмотреть фотографии
21:30
В России экстренные службы заработают еще быстрееСмотреть фотографии
21:00
Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пахСмотреть фотографии
20:40
Сбережения волгоградцев в банках увеличились до полтриллионаСмотреть фотографии
20:25
Спутник зафиксировал 6 августа крупный пожар под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
«А если беспилотник запустят?»: в Городище зреет скандал из-за Дома милости для бездомных и наркомановСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде юному закладчику грозит до 15 лет тюрьмыСмотреть фотографии
19:25
Под Волгоградом водолазы достали утонувшего в канале мужчинуСмотреть фотографии
19:13
Мошенники потянулись к волгоградцам из морговСмотреть фотографии
18:34
«Так убилось уже много людей»: шокирующее видео с прыгающими с моста детьми сняли волжанеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream JobСмотреть фотографии
17:50
В Городище осудили 35-летнюю женщину изрезавшую сожителя на глазах у детейСмотреть фотографии
17:28
Россиянин получил 18 лет «строгача» за передачу Киеву данных о нефтебазеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде админа «Острова Свободы» Серенко заподозрили в обороте порнографииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском камеры с ИИ начнут следить за работой самосваловСмотреть фотографии
15:38
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту БилайнаСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAXСмотреть фотографии
15:05
В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсиюСмотреть фотографии
14:26
В Волжском пассажир вылетел на тротуар после столкновения двух иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
ДТП остановило движение на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Волгоградцев предупредили о «вирусном» пиратском киноСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде ищут потерпевших от очередного мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области вскрылись чудеса производства творога и сметаныСмотреть фотографии
12:44
«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»Смотреть фотографии
12:11
Госэкспертиза одобрила проект центра помощи участникам СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в РоссииСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде поймали эконарушителя с прицепом мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
«Нет людей и нет лодок»: родные пропавшего в Карелии байдарочника просят местных о помощиСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские специалисты в 3 из 9 арбузов нашли нитраты: но это не страшноСмотреть фотографии
10:21
Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники №31Смотреть фотографии
 