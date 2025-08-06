Сбережения волгоградцев в банках увеличились до полтриллиона

В Волгоградской области сохраняется рост сбережений во вкладах. По данным волгоградского отделения банка РФ, по состоянию на 1 июля 2025 года волгоградцы разместили на счетах в банках 538 млрд рублей (без учета счетов эскроу). Прирост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 21,5%.
Аналитики отметили, что депозиты остаются привлекательным инструментом для жителей региона, несмотря на снижение ставок по вкладам в первой половине 2025 года, что стало следствием изменения ключевой ставки Банка РФ.
В то же время юридические лица и индивидуальные предприниматели наращивали свои накопления более сдержанно. Средства на расчетных счетах организаций увеличились на 10,6%, а на счетах ИП – на 12,8%.
Всего на 1 июля 2025 года денежные средства жителей региона и бизнеса на счетах в банках составили 727 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем годом ранее. По России в целом годовой прирост был более умеренным и составил 10,2%.