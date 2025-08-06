Спутник зафиксировал 6 августа крупный пожар под Волгоградом





6 августа в Городищенском районе Волгоградской области оказался объят пламенем 1 гектар территории. Как сообщает V102.RU, возгорание произошло в хуторе Донской и было обнаружено орбитальной группировкой спутников.

Согласно спутниковой съемке, пожар бушевал на территориях сельхозназначения.





- 6 августа в 11:02 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе. В хуторе Донской горела трава на площади 1 га. Пожарные подразделения ОП ПЧ-87 Вертячий ликвидировали горение в 13:48, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Фото: NASA