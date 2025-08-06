Расследования

Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пах

Расследования 06.08.2025 21:00
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06.08.2025 21:00


Михайловский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летней местной жительнице, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. Инцидент произошел в одном из заброшенных домов в Михайловке.

По версии следствия, 4 августа во время импровизированного застолья в заброшке в приступе гнева подозреваемая умышленно нанесла один удар ножом в пах своему приятелю. От полученной травмы мужчина скончался скоропостижно – до приезда скорой помощи. 

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство».  5 августа женщина была задержана. Ожидать суда фигурантка дела будет под стражей до 5 октября. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ Shedevrum

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