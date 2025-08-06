Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пах





Михайловский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летней местной жительнице, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. Инцидент произошел в одном из заброшенных домов в Михайловке.

По версии следствия, 4 августа во время импровизированного застолья в заброшке в приступе гнева подозреваемая умышленно нанесла один удар ножом в пах своему приятелю. От полученной травмы мужчина скончался скоропостижно – до приезда скорой помощи.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство». 5 августа женщина была задержана. Ожидать суда фигурантка дела будет под стражей до 5 октября.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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