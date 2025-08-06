В Волжском камеры с ИИ начнут следить за работой самосвалов





В Волжском искусственный интеллект привлекут к борьбе с самосвалами, нарушающими правила перевозки грузов. 6 августа муниципалитет объявил о закупке комплекса видеонаблюдения, способного в круглосуточном режиме выявлять грузовики, перевозящие мусор и стройматериалы в открытых грузовых отсеках.

Компании, отобранной по итогу открытых аукциона, предстоит поставить оборудование, способное производить фото- и видеофиксацию для формирования доказательной базы.

Срок службы комплекса должен составлять не менее 6 лет. Оборудование должно быть способно к интеграции в систему «Ангел-С: Платное парковочное пространство» и распознавать госномера с точностью не менее 93-98%.

На приобретение высокотехнологичного устройства из бюджета выделено 1,4 млн рублей.

Отметим, согласно статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, перевозка сыпучих грузов в открытых самосвалах влечёт наложение штрафа на граждан до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – до 15 тыс. рублей, на юридических – до 30 тыс. рублей. Соответствующее правило введено для предотвращения попадания мусора на проезжую часть, что зачастую влечёт повреждение автомобилей и ухудшает экологию городской среды.