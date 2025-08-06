В Волжском пассажир вылетел на тротуар после столкновения двух иномарок





6 августа в Волжском произошло столкновение двух иномарок. В утренний час пик водители не смогли разъехаться на въезде в город. Аварию заснял видеорегистратор одной из машин.







- В 10:15 на пересечении ул. Горького и ул. Логинова произошло столкновение автомашин Volkswagen Golf и Hyundai Solaris, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, во время столкновения одна из машин потеряла устойчивость и перевернулась на крышу. А из второй ударной волной буквально вытолкнуло пассажира, находящегося на переднем сидении. Мужчина, судя по всему, не был пристёгнут и вылетел на тротуар.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель и пассажир автомашины Volkswagen были госпитализированы в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области