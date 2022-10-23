Экология 23.10.2022 16:49
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23.10.2022 16:49
В реку Медведица в Волгоградской области выпустили 39 тысяч особей сазана и белого толстолобика.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, выпуск молоди рыбы двумя компаниями, которые компенсировали нанесенный в результате хозяйственной деятельности ущерб водным биологическим ресурсам, прошел под контролем специалистов управления.
Больше всего в реку было выпущено сазана – 36 тысяч экземпляров.
Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
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