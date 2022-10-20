В Волгограде маршрутка 5С вылетела с дороги и пробила бетонный забор

В Красноармейском районе Волгограда утром 20 октября маршрутное такси 5С пробило бетонный в забор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 40 лет ВЛКСМ.

– По предварительным данным, 68-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигаясь по улице 40 лет ВЛКСМ, стал поворачивать налево со второго ряда. Водитель маршрутки, следовавший в попутном направлении, уходя от столкновения, предпринял резкий маневр, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете, – сообщили в пресс-службе главка МВД.





Вылетев с дороги, маршрутка пробила бетонный забор.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что в момент ДТП пассажиров в маршрутке не было. Со слов водителя, он только выехал на линию и направлялся на конечную.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области