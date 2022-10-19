Напряженно, стабильно, ритмично: главное, о чем заявил Путин на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совета Безопасности озвучил решения, которые касаются всех регионов. Как сообщает ИА «Высота 102», в субъектах Российской Федерации с 20 октября 2022 года в разной степени усиливают меры безопасности. Соответствующими полномочиями глава государства наделил губернаторов.

Коротко, о чем говорил Владимир Путин на заседании Совебеза 19 октября, – в нашем материале:

1. Режим военного положения: не объявлен, продлен

Владимир Путин : «В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации».

2. Безопасность населения – ответственность губернаторов

Владимир Путин : «В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Поручаю Правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им всё необходимое содействие».

Президент также сообщил, что для координации работы главы регионов получают полномочия создавать соответствующие штабы. В Волгоградской области такой оперштаб уже создан.

3. Участникам СВО – достойные условия...

Владимир Путин : «Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы – а они есть – на современном и достойном нашей страны уровне».

... и деньги

Владимир Путин : «Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну – включая период подготовки и обучения личного состава».

4. Время напряженной работы