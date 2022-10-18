Политика

Леонид Пасечник и Андрей Бочаров обменялись любезностями на встрече в ЛНР

Политика 18.10.2022 16:48
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18.10.2022 16:48


Проекты развития на предстоящие два года сегодня, 18 октября, обсудили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава    Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Последний, сообщает ИА «Высота 102», выделил волгоградский регион на фоне других субъектов РФ и обещал всестороннюю поддержку Волгоградской области. 

Все мероприятия, которые были запланированы на этот год по восстановлению Станично-Луганского района, Волгоградской областью выполнены, — сказал Леонид Пасечник во время встречи с Андреем Бочаровым. – Хочу сказать слова огромной благодарности за качественную работу, сделанную с душой, от всех наших жителей. Вас нельзя перехвалить. Пусть не обижаются другие регионы, но вы поработали лучше всех. Вы можете всегда и во всем рассчитывать на нас.

Бочаров поблагодарил за высокую оценку и ещё раз поздравил коллег с возвращением в состав Российской Федерации. Также губернатор Волгоградской области отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия с руководством и органами исполнительной власти ЛНР, Станично-Луганского района, гостеприимство и поддержку со стороны жителей.  

Мы исторически связаны кровными узами. Это наш общий дом. Если требуется дополнительная помощь и поддержка, мы готовы оказать её в полном объёме. Мы вместе, и проблемы будем вместе решать, — добавил Андрей Бочаров, предложив реализовать совместные патриотические, образовательные и гуманитарные проекты.

Напомним, что во время инспекции объектов инфраструктуры глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко поблагодарил волгоградцев за дороги, восстановленные в течение нескольких месяцев. Кроме того, бригады строителей из Волгоградской области оперативно подготовили к 1 сентября несколько школ и детсадов в подшефном районе. 


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