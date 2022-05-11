Подрядчик ремонта моста на Волжской ГЭС обновит еще один путепровод









В Волжском стартовали работы по ремонту путепровода на улице Александрова, проходящего над железнодорожными путями. Как сообщили в администрации города, работы здесь ведет подрядная организация ООО «Рисна», которая ремонтировала мостовой комплекс Волжской ГЭС.

Путепровод на улице Александрова в этом году был включен в список объектов нацпроекта.

Этот транспортный объект состоит из двух путепроводов. На первом их них протяженностью 705 метров выполнены работы по фрезерованию старого покрытия. Отфрезеровано 4 500 кв.м. асфальта на двух из четырех полос дороги. В настоящее время движение транспорта на данном участке ведется по двум полосам. Одновременно на ремонтируемом участке выполняются разборка защитного железобетонного слоя и парапетного блока, а также демонтаж деформационных швов. В работах задействованы 15 специалистов и 6 единиц техники. К концу мая подрядчики приступят к бетонным работам и устройству гидроизоляции на данном участке.

На втором путепроводе протяженностью 700 метров, расположенном на расстоянии порядка 3 км от первого, проводятся обследования, готовится проектная документация.



