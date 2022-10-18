Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высоты

В Дзержинском районе Волгограда с мая текущего года продолжается реконструкция путепровода на Третьей продольной магистрали. И с первого дня дорожных работ здесь не прекращаются пробки. Масштаб происходящего запечатлел с воздуха 18 октября фотограф ИА «Высота 102».









Около 11.00. Будний день. Даже невзирая на ремонт, в это время, казалось бы, никаких пробок на дорогах в городе быть не должно – у большинства жителей в самом разгаре трудовой вторник. Но не тут-то было: протяженность пробки составляла уже тогда по километру в каждую сторону. К вечеру рабочего дня обстановка осложнилась – и на примыкающих проезде Дорожников и улице Землячки.

Подчеркнем, на Третьей продольной в основном в пробке томится пятый месяц транзитный транспорт – многочисленные фуры, следующие в соседние с Волгоградской областью регионы.

Напомним, что завершиться работы на данном дорожном объекте должны только в декабре 2024 года. Обновлением предаварийного путепровода на Третьей продольной магистрали занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС. На объекте с мая этого года пригнали тяжелую технику.

Стоимость работ в Волгограде оценили в 629 873 182, 47 рублей. Согласно аукционной документации, в обязанности подрядной организации входит разработка проекта организации дорожного движения.

















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»