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Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высоты

Общество 18.10.2022 18:00
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18.10.2022 18:00

В Дзержинском районе Волгограда с мая текущего года продолжается реконструкция путепровода на Третьей продольной магистрали.  И с первого дня дорожных работ здесь не прекращаются пробки. Масштаб происходящего запечатлел с воздуха 18 октября фотограф ИА «Высота 102». 




Около 11.00. Будний день. Даже невзирая на ремонт, в это время, казалось бы, никаких пробок на дорогах в городе быть не должно – у большинства жителей в самом разгаре трудовой вторник. Но не тут-то было: протяженность пробки составляла уже тогда по километру в каждую сторону. К вечеру рабочего дня обстановка осложнилась – и на примыкающих проезде Дорожников и улице Землячки. 

Подчеркнем, на Третьей продольной в основном в пробке томится пятый месяц транзитный транспорт – многочисленные фуры, следующие в соседние с Волгоградской областью регионы. 

Напомним, что завершиться работы на данном дорожном объекте должны только в декабре 2024 года. Обновлением предаварийного путепровода на Третьей продольной магистрали занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС. На объекте с мая этого года пригнали тяжелую технику.  

Стоимость работ в Волгограде оценили в 629 873 182, 47 рублей. Согласно аукционной документации, в обязанности подрядной организации входит разработка проекта организации дорожного движения.  





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Видео: Алексей Костяков  / ИА «Высота 102» 

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