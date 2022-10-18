Под Волгоградом задержали рыбака за семь селедок с «пауком»

Происшествия 18.10.2022 18:36
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18.10.2022 18:36
Госинспекторы Росрыболовства задержали в Волгоградской области рыбака, который вылавливал селедку с помощью «паука»-подъемника, который является запрещенным орудием лова.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, нарушитель был обнаружен в Котельниковском районе при обследовании впадающей в Цимлянское водохранилище реки Аксай Курмоярский, где активизировалась миграция молоди азово-донской сельди.
Установлено, что рыбак с помощью подъемника поймал семь селедок, которые по размеру были меньше допустимых Правилами рыболовства. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил 4795 рублей.
В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира). Ему грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства
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