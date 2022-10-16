Володин принимает жалобы на нарушения в ходе частичной мобилизации

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал жаловаться ему на нарушения, возникшие в ходе частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее обращение опубликовано в соцсетях политика.

— Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение Президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь, —цитирует информагентство пост в Telegram-канале Вячеслава Володина. — Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них. Мимо проблем никто проходить не будет.

Также политик уточнил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Володин отметил, важность проведения кампании в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ и нормативными актами.

Ранее Президент России Владимир Путин высказался о сроках окончания частичной мобилизации в стране.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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