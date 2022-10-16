Происшествия

Забросавшие камнями трамвай подростки попали на видео в Волгограде

Происшествия 16.10.2022 10:30
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16.10.2022 10:30


В Волгограде на видео попали подростки, забросавшие камнями трамвай в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Жилгородок. 


На видео, опубликованном в одном из пабликов в Telegram, двое подростков ждут проезжающие мимо трамваи. Когда вагон благополучно следует мимо, один из несовершеннолетних бросает вслед камень. 

Ранее информагентство сообщало о повреждении трех трамваев на участке от остановки «Рынок «Северный» до «Улица Поддубного». Предположительно, подвижной состав обстреляли из пневматики. В Дзержинском районе города на участке между остановками «Поликлиника № 18» и «Молодежный центр «Россия» неустановленные лица бросали камни в трамвайные вагоны. Все инциденты произошли в сентябре в темное время суток. 

Как уточнили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», по каждому факту вандализма направлено обращение в полицию. Личности нарушителей устанавливаются. 

Фото и видео: X Y Волгоград / t.me    

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