Забросавшие камнями трамвай подростки попали на видео в Волгограде

В Волгограде на видео попали подростки, забросавшие камнями трамвай в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Жилгородок.





На видео, опубликованном в одном из пабликов в Telegram, двое подростков ждут проезжающие мимо трамваи. Когда вагон благополучно следует мимо, один из несовершеннолетних бросает вслед камень.

Ранее информагентство сообщало о повреждении трех трамваев на участке от остановки «Рынок «Северный» до «Улица Поддубного». Предположительно, подвижной состав обстреляли из пневматики. В Дзержинском районе города на участке между остановками «Поликлиника № 18» и «Молодежный центр «Россия» неустановленные лица бросали камни в трамвайные вагоны. Все инциденты произошли в сентябре в темное время суток.

Как уточнили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», по каждому факту вандализма направлено обращение в полицию. Личности нарушителей устанавливаются.

Фото и видео: X Y Волгоград / t.me