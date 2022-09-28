В Волгограде вторую неделю подряд в результате действий неустановленных лиц с линий приходится снимать трамваи. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, по вагонам, курсирующим в темное время суток, стреляют предположительного из пневматического оружия, а также закидывают подвижной состав камнями. Данные инциденты, в свою очередь, сказываются на графике движения трамваев.

– На минувшей неделе повреждения получили три поезда при следовании в депо на участке от остановки «Рынок «Северный» до «Ул. Поддубного», – рассказали в администрации. – В ходе действий неизвестных лиц на кузове и стеклах вагонов появились повреждения, предположительно нанесенные с помощью пневматического оружия. В Дзержинском районе на протяжении нескольких дней между остановками «Поликлиника №18» и «Молодежный центр «Россия» неустановленные лица бросали камни в трамвайные вагоны. В результате разбиты несколько плафонов сигнала поворота.

По каждому факту вандализма МУП «Метроэлектротранс» направлены обращения в правоохранительные органы.

– В результате подобных инцидентов муниципальный перевозчик вынужден снимать с рейса вагоны на период вызова полиции, оформления происшествия и проведения других необходимых мероприятий, – уточняют в мэрии. – Также МУП несет затраты на восстановление поврежденных вагонов.

Обстрелявшие вагоны волгоградцы пока не найдены, однако их поисками занимаются в полиции. Причиненный ущерб МУП планирует взыскать с нарушителей в случае их поимки.