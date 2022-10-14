Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалки









Дзержинский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении жалобы ООО «Компания Красота под ногами», которая оспаривает постановление межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о привлечении к административной ответственности за свалку в овраге

- Суд отказал ООО «Компания Красота под ногами» в удовлетворении жалобы и поддержал позицию межрегионального управления. В настоящее время решение Дзержинского районного суда Волгограда ООО «Компания Красота под ногами» оспаривается в Волгоградском областном суде, - сообщили в природоохранном ведомстве.













Ранее сообщалось, что специалисты установили факт захламления этой компанией овражной зоны, прилегающей к производственным территориям по улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. В ходе выездного обследования выявлено, что отходы производства и потребления, пересыпанные грунтом, складированы с использованием специализированной техники в виде сплошного бурта, высотой порядка 6 – 10 метров.

Согласно экспертному заключению по результатам геодезических и маркшейдерских работ, произведенных специалистом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» на указанном участке, площадь сброшенных на почву отходов составила – 8 304,43 кв. м., объем размещенных отходов – 92 328,64 куб. м.













По данному факту юридическое лицо ООО «Компания Красота под ногами» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа, а также рассчитан вред, причиненный окружающей среде.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



