Расследования 22.06.2022 10:01
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22.06.2022 10:01
Росприроднадзор привлек административной ответственности ООО «Компания Красота под ногами» за захламление оврага на улице Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, указанная компания, которая занимается производством тротуарной плитки, оштрафована по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Рассчитан вред, причиненный окружающей среде.
В ходе выездного обследования установлено, что отходы, пересыпанные грунтом, складировались с использованием специализированной техники в виде сплошного бурта, проходящего вдоль склона оврага по южной стороне. Также выявлено, что захламленная территория находится во временном пользовании ООО «Компания Красота под ногами» в соответствии с договором, заключенным с администрацией Волгограда.
Согласно экспертному заключению по результатам геодезических и маркшейдерских работ, произведенных специалистом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» на указанном участке, площадь сброшенных на почву отходов составила 8 304,43 кв. м., объем размещенных отходов – 92 328,64 куб.м.
В Росприроднадзоре уточнили, что ранее ООО «Компания Красота под ногами» привлекалось к административной ответственности территориальной административной комиссией Дзержинского района Волгограда по факту нарушения утвержденных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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