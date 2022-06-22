







Росприроднадзор привлек административной ответственности ООО «Компания Красота под ногами» за захламление оврага на улице Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, указанная компания, которая занимается производством тротуарной плитки, оштрафована по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Рассчитан вред, причиненный окружающей среде.













В ходе выездного обследования установлено, что отходы, пересыпанные грунтом, складировались с использованием специализированной техники в виде сплошного бурта, проходящего вдоль склона оврага по южной стороне. Также выявлено, что захламленная территория находится во временном пользовании ООО «Компания Красота под ногами» в соответствии с договором, заключенным с администрацией Волгограда.

Согласно экспертному заключению по результатам геодезических и маркшейдерских работ, произведенных специалистом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» на указанном участке, площадь сброшенных на почву отходов составила 8 304,43 кв. м., объем размещенных отходов – 92 328,64 куб.м.













В Росприроднадзоре уточнили, что ранее ООО «Компания Красота под ногами» привлекалось к административной ответственности территориальной административной комиссией Дзержинского района Волгограда по факту нарушения утвержденных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям