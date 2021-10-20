Экология

Гигантская свалка выросла в промзоне на западе Волгограда

Экология 20.10.2021 17:21
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20.10.2021 17:21




Невероятных размеров свалка бытового и строительного мусора образовалась в Дзержинском районе Волгограда неподалеку от завода силикатного кирпича. Как сообщили ИА «Высота 102» обнаружившие свалку горожане, день ото дня она становится все больше, так как отходы свозятся сюда практически ежедневно.

Волгоградцы утверждают, что КАМАЗы, везущие мусор по улице Краснополянской, они видят регулярно. По их словам, они не раз были свидетелями, когда бульдозер сталкивал весь мусор вниз, в овраг за заводом. «Ведь все это может в любой момент загореться: дождей пока нет, а там доски, автомобильные покрышки, все это очень опасно для экологии, для нашего здоровья. Свалка размером с трехэтажный дом уже! Терпеть такую антисанитарию уже просто невозможно», – заключили жители Жилгородка.

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