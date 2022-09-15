В Волгограде создали петицию с требованием ускорить уголовный процесс по обвинению трех бывших депутатов гордумы в мошенничестве с автостраховками. Как сообщает ИА «Высота 102», петиция адресована президенту России Владимиру Путину, а подписали ее пока несколько человек.

Автор обращения напоминает, что бывшим депутатам гордумы Федору Литвиненко, Евгению Щуру, Алексею Звереву предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, занимающегося мошенничеством с автостраховками.

– Данное уголовное дело получило широкую огласку в средствах массовой информации и вызвало большой общественный резонанс. Оно насчитывает около 2 000 томов, 94 тома из которых составляет обвинительное заключение. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. По версии следствия экс-депутаты получали солидные суммы за подставные аварии, работая и в Волгоградской области и в Астрахани. Ущерб страховых компаний от их деяний составил 84 000 000 руб. Кроме того, полагаем, что, дестабилизируя своими мошенническими действиями ценовую политику на обязательное страхование автогражданской ответственности, косвенный ущерб был нанесен и обычным гражданам - страхователям, экономике регионов и страны в целом, - говорится в петиции.

Однако дело, подчеркивается в обращении, рассматривается Центральным районным судом уже более года.

– И, несмотря на то, что срок рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции не имеет ограниченных временных рамок, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №52 «О сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», срок рассмотрения уголовного должен быть разумным, уголовное дело должно быть рассмотрено без неоправданной задержки, в строгом соответствии с правилами судопроизводства, – цитата из текста.

В связи с этим президента России просят обратить на это внимание и принять меры в соответствии с действующим законодательством, так как, по мнению составителя петиции, дело затягивается судьей и подсудимыми сознательно.

Напомним, по версии следствия, в конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями – организованными группами, которые работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Данные фирмы, как полагают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за фейковые ДТП. Фиктивные документы предоставлялись бизнесменами, в том числе, в суде.

Вину в совершении уголовного преступления бывшие народные избранники не признают.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 млн рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.