Происшествия

Под Волгоградом автобус «Москва-Астрахань» протаранил иномарку

Происшествия 12.10.2022 11:05
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12.10.2022 11:05



В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства ДТП в Городищенском районе, которое случилось сегодня, 12 октября в 04-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка,  61-летний водитель, управляя автобусом сообщением «Москва-Астрахань», двигаясь по ФАД Р-22 со стороны Москвы, на 928 км не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло столкновение автобуса с движущимся впереди автомобилем «Рено Каптюр».

В момент столкновения в автобусе находились 44 пассажира, никто из них не пострадал.



От удара легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель «Рено» с травмой головы доставлен в медучреждение.

Дорожными полицейскими проверено соблюдение условий безопасности и законность организованной междугородней перевозки пассажиров, наличие необходимой документации. Нарушений не выявлено.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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