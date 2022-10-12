Под Волгоградом автобус «Москва-Астрахань» протаранил иномарку









В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства ДТП в Городищенском районе, которое случилось сегодня, 12 октября в 04-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка, 61-летний водитель, управляя автобусом сообщением «Москва-Астрахань», двигаясь по ФАД Р-22 со стороны Москвы, на 928 км не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло столкновение автобуса с движущимся впереди автомобилем «Рено Каптюр».





В момент столкновения в автобусе находились 44 пассажира, никто из них не пострадал.













От удара легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель «Рено» с травмой головы доставлен в медучреждение.





Дорожными полицейскими проверено соблюдение условий безопасности и законность организованной междугородней перевозки пассажиров, наличие необходимой документации. Нарушений не выявлено.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области