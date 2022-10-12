Под Волгоградом автобус «Москва-Астрахань» протаранил иномарку

Происшествия 12.10.2022 11:05
0
12.10.2022 11:05
В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства ДТП в Городищенском районе, которое случилось сегодня, 12 октября в 04-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка, 61-летний водитель, управляя автобусом сообщением «Москва-Астрахань», двигаясь по ФАД Р-22 со стороны Москвы, на 928 км не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло столкновение автобуса с движущимся впереди автомобилем «Рено Каптюр».
В момент столкновения в автобусе находились 44 пассажира, никто из них не пострадал.
От удара легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель «Рено» с травмой головы доставлен в медучреждение.
Дорожными полицейскими проверено соблюдение условий безопасности и законность организованной междугородней перевозки пассажиров, наличие необходимой документации. Нарушений не выявлено.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Заблокировал и набросился: в Волгограде на видео попала драка из-за обгона12.10.2022 14:11
Происшествия 12.10.2022 14:11
Два автомобиля разбили селяне в ходе конфликта в Волгоградской области11.10.2022 11:49
Происшествия 11.10.2022 11:49
В массовое ДТП с лесовозом попала жительница Волгоградской области11.10.2022 10:50
Происшествия 11.10.2022 10:50
В Волжском слесаря автоколонны придавило автобусом11.10.2022 10:13
Происшествия 11.10.2022 10:13
Тело утонувшего в Саратовской области рыбака нашли возле волгоградского острова11.10.2022 10:03
Происшествия 11.10.2022 10:03
«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчина11.10.2022 09:57
Происшествия 11.10.2022 09:57
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снаряды11.10.2022 09:17
Происшествия 11.10.2022 09:17
В лобовом столкновении машин в Волгоградской области погиб мужчина, трое в больнице10.10.2022 20:29
Происшествия 10.10.2022 20:29
«Информация о пострадавших уточнятся»: волгоградцы застряли на трассе Р-22 из-за ДТП с лесовозом10.10.2022 20:17
Происшествия 10.10.2022 20:17
В селе Волгоградской области упал неопознанный дрон10.10.2022 19:47
Происшествия 10.10.2022 19:47
Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под Волгоградом10.10.2022 10:07
Происшествия 10.10.2022 10:07
На юге Волгограда потушили аварийную двухэтажку09.10.2022 19:29
Происшествия 09.10.2022 19:29
Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи сутки09.10.2022 16:00
Происшествия 09.10.2022 16:00
В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человека09.10.2022 11:24
Происшествия 09.10.2022 11:24
Водитель легковушки скончалась в больнице после лобового ДТП под Волгоградом09.10.2022 11:13
Происшествия 09.10.2022 11:13