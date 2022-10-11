Федеральные новости

Вторая волна?: российские регионы получают новые задания по мобилизации

Федеральные новости 11.10.2022 21:46
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11.10.2022 21:46



Сегодня, 11 октября, губернаторы двух регионов России – Ростовской и Курской областей – сообщили о новом мобилизационном задании от Минобороны РФ.
По сообщению федеральных СМИ, в Ростовской области снова началась частичная мобилизация, тогда как еще на прошлой неделе было заявлено о выполнении плана по частичной мобилизации в регионе.
- Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий, — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
В Курской области рассказали , что второе мобилизационное задание регионом уже получено и выполняется. 
Напомним, что в Волгоградской области 4 октября на заседании комиссии по частичной мобилизации губернатор Андрей Бочаров заявил, что регион в установленные сроки выполнила поставленные перед ней задачи первого этапа по формированию мобилизационного ресурса. 
На портал Объясняем. РФ был дан ответ на вопрос «Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о ее завершении?». 
Мобилизация завершается только по решению Президента РФ, – говорится в ответе.
Таким образом, как сообщалось, волгоградцы будут продолжать получать повестки до тех пор, пока о завершении мобилизации не объявит глава государства. 

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