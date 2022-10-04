Губернатор Волгоградской области сегодня, 4 октября, на заседании комиссии по частичной мобилизации заявил о выполнении задач, которые стояли перед регионом на первом этапе. Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров признал, что область столкнулась с рядом проблем, которые привели к справедливым нареканиям со стороны населения.

– В Волгоградской области продолжается работа по исполнению Указа президента о проведении частичной мобилизации на территории Российской Федерации. Волгоградская область в установленные сроки выполнила поставленные перед ней задачи первого этапа по формированию мобилизационного ресурса, – сказал Андрей Бочаров. – При этом в ходе первого этапа выявлен ряд серьезных недостатков, связанных прежде всего с качеством формирования и учета воинского состава комиссариатом Волгоградской области. Необходимо отметить, что при проведении первого этапа частичной мобилизации выявлен низкий уровень взаимодействия военных комиссариатов с предприятиями и организациями Волгоградской области. Кроме того, не исключен равнодушный, зачастую формальный подход при выполнении поставленных задач со стороны отдельных должностных лиц. По каждому факту проводится проверка.

Отмечается, по словам главы Волгоградской области и формальное отношение со стороны руководителей предприятий на протяжении ряда лет в мобилизационной работе.

– Это естественным образом негативно влияет как на выполнение стоящих задач, так и деятельность предприятий. Все это вызвало ряд трудностей при проведении частичной мобилизации и справедливые нарекания со стороны населения Волгоградской области, – подчеркнул он.