«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчина

Происшествия 11.10.2022 09:57
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11.10.2022 09:57
В СНТ «Садовод» поселка Пятиморск Калачевского района в сгоревшем доме погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина жил на даче один и злоупотреблял спиртными напитками. Накануне около восьми часов вечера соседи увидели идущий из домика дым и вызвали пожарных.
Тело мужчины с термическими ожогами обнаружили в спальной комнате. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара находился в кухне.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 19.52 ч. В дачном обществе горел дом размером 7х4 метров по всей площади. На тушение пожара ушло больше часа.
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