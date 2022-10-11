«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчина









В СНТ «Садовод» поселка Пятиморск Калачевского района в сгоревшем доме погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина жил на даче один и злоупотреблял спиртными напитками. Накануне около восьми часов вечера соседи увидели идущий из домика дым и вызвали пожарных.





Тело мужчины с термическими ожогами обнаружили в спальной комнате. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара находился в кухне.





В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 19.52 ч. В дачном обществе горел дом размером 7х4 метров по всей площади. На тушение пожара ушло больше часа.



