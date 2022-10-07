Спорт

Волгоградский «Ротор» направил видеокомпромат в РФС после матча с «Шинником»

Спорт 07.10.2022 16:28
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07.10.2022 16:28


СК «Ротор» просит разобраться в ряде игровых эпизодов, произошедших в  матче с «Шинником» в 1/32 Кубка России по футболу, который состоялся на «Волгоград Арене» 5 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, соответствующее обращение адресовано  экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

В РФС направлена также видеоподборка спорных моментов матча «Ротора» и «Шинника», которые, как считают в клубе, не были  должным образом оценены судьями. Так, например, после того, как игрок «Шинника» ударил ногой футболиста «Ротора», судья, как считают в клубе,  не назначил пенальти в ворота ярославской команды. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», после игры «Ротора» и «Шинника» также произошел конфликт между спортивным директором волгоградского клуба Федором Щербаченко и инспектором матча Юрием Чеботаревым. Чеботарев пожаловался на Щербаченко, обвинив его во вмешательстве в судейство. В свою очередь, у руководства «Ротора» возникли вопросы к поведению Юрия Чеботарева. 

Матч «Ротора» и «Шинника» закончился ничьей - 1:1.  

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