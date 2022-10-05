Драма в финале: волгоградский "Ротор" проиграл по пенальти "Шиннику" и выбыл из Кубка России









Игра в рамках 1/32 Кубка России прошла сегодня, 5 октября на «Волгоград Арене» и стоила немало нервов волгоградским болельщикам из-за трагической концовки. «Ротор» принимал у себя дома ярославский «Шинник» и обидно проиграл по пенальти со счетом 4:5.





Как сообщает ИА «Высота 102», зрителей на трибунах оказалось не так много, как ожидалось из-за статуса поединка. Поддержать любимую команду пришли 7190 зрителей. Это меньше тысячи на три, чем было на последней игре «Ротора» в чемпионате второй лиги. Например, верхние ярусы, которые обычно заполнены, на сей раз были пустыми. Не видно и не слышно было и болельщиков «Шинника», которые, скорее всего, не приехали на матч.





Игра в первой половине матча проходила почти на равных. Соперники владели мячом примерно поровну и столько же создали опасных моментов.





На 23-й минуте возможность забить гол получил Андрей Козлов. Он пробил по воротам сильным ударом, но вратарь соперника оказался на месте и спас свою команду. Через несколько минут уже «Шинник» попытался поразить ворота волгоградского клуба. Однако мяч пролетел выше ворот.







Артем Максименко тем временем не оставил попытки реабилитироваться, решительно прошел с мячом через половину поля и совершил рывок к чужим воротам. Но вновь не сумел переиграть голкипера.





Начало второго тайма осталось за «Шинником». Соперники «Ротора» завладели инициативой и на 57-й минуте поразили ворота волгоградцев, воспользовавшись ошибкой в обороне клуба. «Ротор» мог отыграться на 65-й минуте, получив право на опасный штрафной, но удача в тот момент явно была не на стороне волгоградцев.







Забить долгожданный гол у «Ротора» удалось лишь на 68-й минуте. Данил Пелих выполнил прострел на Сергея Обивалина и он, наконец, отправил мяч в ворота гостей.





Футболисты «Шинника» едва не ответили еще одним голом. Игрок гостей ворвался в штрафную волгоградской команды и опасно пробил. Но Никита Кокарев ликвидировал угрозу. Еще одна попытка вырваться вперед была у волгоградцев в самом конце матча. Однако вратарь «Шинника» взял мяч прямо на линии ворот.





Таким образом, волгоградский «Ротор» выбыл из борьбы за участие в матчах Кубка России. Это был обидный проигрыш, но за который, как делились болельщики, хотя бы не стыдно.

Шанс открыть счет появился у нашего Артема Максименко уже на 14-й минуте. Волгоградец ворвался в штрафную соперника с мячом, пытался пробить, но его заблокировал защитник «Шинника».Из-за ничьей по итогам матча - 1:1 - арбитры назначили серию пенальти. Это был самый драматический момент поединка. Соперники отправили в ворота друг друга по три мяча, однако все закончилось для «Ротора» после того, как вратарь «Шинника» отбил мяч от Ризвана Ахмедханова. Тысячи болельщиков схватились за голову. Футболисты «Ротора» тоже не могли сдержать эмоций…