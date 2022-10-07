«От отца – к сыну»: богатые и влиятельные возглавили Михайловскую городскую думу









Накануне на первом заседании нового состава Михайловской городской думы Волгоградской области распределили руководящие должности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской представительный орган. Как и ожидалось, председателем городской думы депутаты выбрали Виталия Круглова, члена партии «Единая Россия». Он получил поддержку в виде единогласного голосования. Всего в городской думе 21 депутат, подавляющее большинство - единороссы.





Заместителем председателя думы стал Вячеслав Бурдынов. Вячеслав Бурдынов продолжил семейную депутатскую династию в Михайловской городской думе. Ранее депутатом был его отец, Николай Бурдынов, крупный фермер.

Новый заместитель Михайловской городской думы – богатый человек. Как следует из данных, опубликованных во время предвыборной кампании, он владеет земельными участками, техникой. Только за прошлый год депутат заработал 18 миллионов рублей.











