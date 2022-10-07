«От отца – к сыну»: богатые и влиятельные возглавили Михайловскую городскую думу

Политика 07.10.2022 08:33
0
07.10.2022 08:33
Накануне на первом заседании нового состава Михайловской городской думы Волгоградской области распределили руководящие должности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской представительный орган. Как и ожидалось, председателем городской думы депутаты выбрали Виталия Круглова, члена партии «Единая Россия». Он получил поддержку в виде единогласного голосования. Всего в городской думе 21 депутат, подавляющее большинство - единороссы.
Заместителем председателя думы стал Вячеслав Бурдынов. Вячеслав Бурдынов продолжил семейную депутатскую династию в Михайловской городской думе. Ранее депутатом был его отец, Николай Бурдынов, крупный фермер.
Новый заместитель Михайловской городской думы – богатый человек. Как следует из данных, опубликованных во время предвыборной кампании, он владеет земельными участками, техникой. Только за прошлый год депутат заработал 18 миллионов рублей.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что новый председатель Михайловской городской думы Виталий Круглов является зятем руководителя АО «Себряковцемент». А на праймериз "ЕР" он набрал целый 31 голос.
Губернатор нашел нового председателя комитета строительства Волгоградской области07.10.2022 07:55
Политика 07.10.2022 07:55
Без вопросов: трем новым депутатам Волгоградской облдумы нашли работу06.10.2022 12:37
Политика 06.10.2022 12:37
Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумы06.10.2022 08:32
Политика 06.10.2022 08:32
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений Панкин05.10.2022 11:51
Политика 05.10.2022 11:51
Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речь28.09.2022 14:44
Политика 28.09.2022 14:44
«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в Волгограде26.09.2022 14:04
Политика 26.09.2022 14:04
Президент подписал закон о 10-летних сроках за дезертирство и добровольную сдачу в плен24.09.2022 16:55
Политика 24.09.2022 16:55
Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВО21.09.2022 13:16
Политика 21.09.2022 13:16
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября19.09.2022 14:47
Политика 19.09.2022 14:47
«Забыл погуглить?»: на выступление главы Михайловки после выборов пожаловались в администрацию президента17.09.2022 08:50
Политика 17.09.2022 08:50
Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 30116.09.2022 20:53
Политика 16.09.2022 20:53
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублей15.09.2022 20:49
Политика 15.09.2022 20:49
Подарок к юбилею? В Волгоградской облдуме проговорились о причинах награждения двух бывших депутатов15.09.2022 11:26
Политика 15.09.2022 11:26
Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдуму13.09.2022 12:48
Политика 13.09.2022 12:48
Помощник Гимбатова станет новым депутатом Волгоградской гордумы12.09.2022 17:43
Политика 12.09.2022 17:43