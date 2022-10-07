Политика

Губернатор нашел нового председателя комитета строительства Волгоградской области

Политика 07.10.2022 07:55
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07.10.2022 07:55



Накануне  комитетом Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству была согласована кандидатура на пост руководителя регионального комитета строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной думе, на эту должность губернатором Андреем Бочаровым рекомендована Ольга Бегункова.

Она окончила Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». 

- За плечами Ольги Александровны огромный опыт практической деятельности, в том числе девятилетний стаж государственной гражданской службы. До настоящего времени она работала первым заместителем председателя комитета строительства Волгоградской области. Под ее непосредственным руководством в регионе были построены и введены в эксплуатацию десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, ФАПы, физкультурно-оздоровительные комплексы, - рассказали в регпарламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель комитета строительства Волгоградской области Евгений Панкин стал заместителем главы администрации Волгограда. Ольга Бегункова в  настоящее время исполняет обязанности бывшего шефа. Панкин занял место Владимира Сидоренко, который был уволен после того, как предстал перед судом по обвинению в служебном подлоге.
Суд прекратил уголовное преследование чиновника по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности. 

Фото Волгоградской областной думы

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