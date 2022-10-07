Политика 07.10.2022 07:55
0
07.10.2022 07:55
Накануне комитетом Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству была согласована кандидатура на пост руководителя регионального комитета строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной думе, на эту должность губернатором Андреем Бочаровым рекомендована Ольга Бегункова.
Она окончила Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
- За плечами Ольги Александровны огромный опыт практической деятельности, в том числе девятилетний стаж государственной гражданской службы. До настоящего времени она работала первым заместителем председателя комитета строительства Волгоградской области. Под ее непосредственным руководством в регионе были построены и введены в эксплуатацию десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, ФАПы, физкультурно-оздоровительные комплексы, - рассказали в регпарламенте.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель комитета строительства Волгоградской области Евгений Панкин стал заместителем главы администрации Волгограда. Ольга Бегункова в настоящее время исполняет обязанности бывшего шефа. Панкин занял место Владимира Сидоренко, который был уволен после того, как предстал перед судом по обвинению в служебном подлоге.
Суд прекратил уголовное преследование чиновника по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности.
Фото Волгоградской областной думы
«От отца – к сыну»: богатые и влиятельные возглавили Михайловскую городскую думу07.10.2022 08:33
Политика 07.10.2022 08:33
Без вопросов: трем новым депутатам Волгоградской облдумы нашли работу06.10.2022 12:37
Политика 06.10.2022 12:37
Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумы06.10.2022 08:32
Политика 06.10.2022 08:32
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений Панкин05.10.2022 11:51
Политика 05.10.2022 11:51
Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речь28.09.2022 14:44
Политика 28.09.2022 14:44
«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в Волгограде26.09.2022 14:04
Политика 26.09.2022 14:04
Президент подписал закон о 10-летних сроках за дезертирство и добровольную сдачу в плен24.09.2022 16:55
Политика 24.09.2022 16:55
Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВО21.09.2022 13:16
Политика 21.09.2022 13:16
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября19.09.2022 14:47
Политика 19.09.2022 14:47
«Забыл погуглить?»: на выступление главы Михайловки после выборов пожаловались в администрацию президента17.09.2022 08:50
Политика 17.09.2022 08:50
Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 30116.09.2022 20:53
Политика 16.09.2022 20:53
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублей15.09.2022 20:49
Политика 15.09.2022 20:49
Подарок к юбилею? В Волгоградской облдуме проговорились о причинах награждения двух бывших депутатов15.09.2022 11:26
Политика 15.09.2022 11:26
Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдуму13.09.2022 12:48
Политика 13.09.2022 12:48
Помощник Гимбатова станет новым депутатом Волгоградской гордумы12.09.2022 17:43
Политика 12.09.2022 17:43