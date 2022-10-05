В России 90 добровольцев испытали новый препарат от оспы обезьян

В России зарегистрировали первый противооспенный препарат «НИОХ-14», показавший эффективность, в том числе против оспы обезьян. Как сообщает ИА «Высота 102», препарат испытали на себе 90 добровольцев.

— Препарат разработан и запатентован научным центром «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова СО РАН, — сообщает информагентство со ссылкой на Telegram-канал Роспотребнадзора. — Доклинические исследования препарата показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян.

Уточняется, что успешно прошла I фаза клинических исследований на 90 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет. Доказана биодоступность активного вещества при пероральном применении. Испытания позволили оценить безопасность лекарства и его переносимость, выбрать дозу и схему применения.

Попадая в организм, препарат блокирует формирование оболочки вируса, тем самым останавливая выход вируса и его дальнейшее распространение.

«НИОХ-14» — стратегический препарат, который будет находиться в госрезерве и применяться в случае необходимости.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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