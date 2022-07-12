Федеральные новости

В России РПН подтвердил первый случай оспы обезьян

Федеральные новости 12.07.2022 10:41
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12.07.2022 10:41


В России выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Роспотребнадзор, инфицированным оказался российский турист, вернувшийся из поездки по Европе с характерной сыпью. 

— Заболевший изолирован и находится в медорганизации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет, — цитирует информагентство сообщение федерального ведомства. — Круг контактов заболевшего в период пребывания в России ограничен. В квартире проживал один.

Как уточняется в официальном сообщении РПН, благодаря оперативно начатому эпидрасследованию возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Заболевшего выявили при помощи специальных тест-систем. 

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9000 случаев заболевания. Как уточняют в Роспотребнадзоре, при контактах с людьми, прибывшими из мест, где выявлены случаи инфицирования оспой обезьян — необходимо использовать маску и чаще мыть руки. 

Справка 

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека похожи на симптоматику, наблюдавшуюся в прошлом у пациентов с натуральной оспой (однако эти проявления менее серьезны). Ранее полученная иммунизация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян. 

Заболевание не отличается высокой заразностью, однако при длительном личном контакте передача вируса возможна от человека к человеку воздушно-капельным путем. Также можно инфицироваться при контакте с травмированными участками кожи заразившегося человека, в том числе предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Кроме этого, туристам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать животных (особенно грызунов и приматов), которые могут быть носителями вируса.  

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