В Волгоградской области сегодня, 5 октября, Городищенский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу, получившему в качестве взяток 60 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Согласно материалам уголовного дела, представший сегодня перед судом экс-пристав работал в Городишенском РО СП УФССП по Волгоградской области. На преступлении мужчина был пойман летом 2022 года.

– Судебный пристав-исполнитель предложил двум должникам за денежное вознаграждение прекратить исполнительные производства о взыскании кредитов в пользу банков, – сообщает Оксана Черединина. – При этом по одному из исполнительных производств руководством территориального отдела УФССП уже было принято решение о прекращении производства в связи с невозможностью взыскания денежных средств. Всего под предлогом прекращения исполнительных производств мужчина в августе текущего года получил 60 тысяч рублей. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело было возбуждено по чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки, в том числе за незаконные действия. Расследование уголовного дела проводилось Городищенским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Городищенского района Волгоградской области.

– Вину в содеянном мужчина признал частично, – уточняет представитель областной прокуратуры. – С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил бывшего сотрудника службы судебных приставов к 4 годам 8 месяцам в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также в течение 3 лет он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что пристав имеет шанс обжаловать решение суда. Оно пока не вступило в законную силу.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»