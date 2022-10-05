Борьба с коррупцией

Пойманного ФСБ на взятке пристава суд Волгоградской области отправил в колонию

Борьба с коррупцией 05.10.2022 17:14
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05.10.2022 17:14


В Волгоградской области сегодня, 5 октября, Городищенский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу, получившему в качестве взяток 60 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Согласно материалам уголовного дела, представший сегодня перед судом экс-пристав работал в Городишенском РО СП УФССП по Волгоградской области. На преступлении мужчина был пойман летом 2022 года.  

Судебный пристав-исполнитель предложил двум должникам за денежное вознаграждение прекратить исполнительные производства о взыскании кредитов в пользу банков, – сообщает Оксана Черединина. – При этом по одному из исполнительных производств руководством территориального отдела УФССП уже было принято решение о прекращении производства в связи с невозможностью взыскания денежных средств. Всего под предлогом прекращения исполнительных производств мужчина в августе текущего года получил 60 тысяч рублей. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело было возбуждено по чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки, в том числе за незаконные действия. Расследование уголовного дела проводилось Городищенским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Городищенского района Волгоградской области. 

– Вину в содеянном мужчина признал частично, – уточняет представитель областной прокуратуры. – С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил бывшего сотрудника службы судебных приставов к 4 годам 8 месяцам в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также в течение 3 лет он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что пристав имеет шанс обжаловать решение суда. Оно пока не вступило в законную силу.  

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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