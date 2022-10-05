Федеральные новости

МВД воскресит коды госномеров для транспорта из новых регионов России

Федеральные новости 05.10.2022 14:37
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05.10.2022 14:37


Коды автомобильных номеров упраздненных регионов России перейдут в ближайшем будущем четырем новым субъектам – Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Херсонской и Запорожской областям. Проект ведомственного приказа «О внесении изменений в приказ МВД России от 5 октября 2017 г. № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

В связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей МВД России подготовлены изменения в ведомственный приказ, – сообщили 5 октября в МВД России.Кроме того, изменения обусловлены необходимостью исключить из Перечня цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, цифровые коды, закрепленные за Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, в связи с принятием республик в состав Российской Федерации. 

На сегодня известно, что ДНР, вероятнее всего,  получит код 80, ЛНР – 81, Херсонская область – 84, а Запорожская – 85.  Ранее они принадлежали упраздненным Агинскому Бурятскому автономному округу, Коми-Пермяцкому автономному округу, Таймырскому АО и Усть-Ордынскому Бурятскому АО.

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