Борьба с коррупцией

Стало известно, на чем попался замглавы Волжского

Борьба с коррупцией 04.05.2022 17:13
04.05.2022 17:13


В прокуратуре Волгоградской области раскрыли суть обвинения, предъявленного заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 
- По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа город Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка. После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось, - сообщила Оксана Черединина.
В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства.
При этом до настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена, уточнили в прокуратуре.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г. Волжскому.
Однако свою вину Виктор Сухоруков не признает. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 
- В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого (земельные участки, помещения) стоимостью 5, 6 млн. рублей, - пояснила Оксана Черединина. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о передаче прокуратурой дела Виктора Сухорукова в Волжский городской суд. 
Виктор Сухоруков был задержан в конце октября 2021 года после обысков в мэрии Волжского Волгоградской области, которые проходили с участием сотрудников УФСБ. 
Справка. Виктор Сухоруков - уроженец Волжского. Имеет три высших образования. Кандидат юридических наук. Известно, что муниципальный служащий  проходил службу в погранвойсках, отработал некоторое время в налоговой полиции, вел адвокатскую практику, занимал управленческий пост на Волжском трубном заводе, руководил бюджетным учреждением «Центр сопровождения торгов».
В мэрию Волжского Виктор Сухоруков  трудоустроился весной 2015 года. В должности заместителя главы городского округа он курировал вопросы правового обеспечения, муниципального имущества, деятельности территориальной административной комиссии по делам ГО и ЧС.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Борьба с коррупцией
04.05.2022 09:53
Борьба с коррупцией 04.05.2022 09:53

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.04.2022 16:24
Борьба с коррупцией 29.04.2022 16:24

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.04.2022 17:49
Борьба с коррупцией 23.04.2022 17:49

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.04.2022 20:25
Борьба с коррупцией 21.04.2022 20:25

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.04.2022 11:05
Борьба с коррупцией 20.04.2022 11:05

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.04.2022 15:43
Борьба с коррупцией 17.04.2022 15:43

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.04.2022 21:20
Борьба с коррупцией 15.04.2022 21:20

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.04.2022 11:33
Борьба с коррупцией 15.04.2022 11:33

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2022 10:58
Борьба с коррупцией 14.04.2022 10:58

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.04.2022 13:20
Борьба с коррупцией 12.04.2022 13:20

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.04.2022 11:38
Борьба с коррупцией 11.04.2022 11:38

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.04.2022 15:51
Борьба с коррупцией 07.04.2022 15:51

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2022 13:31
Борьба с коррупцией 29.03.2022 13:31

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.03.2022 15:17
Борьба с коррупцией 23.03.2022 15:17

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.03.2022 15:34
Борьба с коррупцией 02.03.2022 15:34

0
Далее

Лента новостей

19:15
Сироте в Волгоградской области выделили жилье с 70% износомСмотреть фотографии
18:41
Ночные заморозки в Волгоградской области сохранятся до 7 маяСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде спасли задыхавшуюся 2-летнюю девочку из МихайловкиСмотреть фотографии
17:29
Замглавы Волгограда Сидоренко подозревают в превышении полномочийСмотреть фотографии
17:13
Стало известно, на чем попался замглавы ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
«Какие-то вы странные. Я приду во вторник»: опубликовано видео задержания волгоградца, проехавшего на УАЗе по могиламСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранамСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде прокурор региона Костенко поздравил с 98-летием ветерана ВОВСмотреть фотографии
15:34
«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде 7, 8 и 9 мая: расписаниеСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержан извращенец, гулявший без штанов около лицея №11Смотреть фотографии
15:00
Бывшего заместителя мэра Волжского отдали под судСмотреть фотографии
14:05
В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:59
На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могиламСмотреть фотографии
13:46
Стали известны подробности о падении с моста 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:34
Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню ПобедыСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом четырехлетняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
12:23
«Делайте что хотите»: продавцам сгоревшего рынка в Урюпинске отказались возмещать убыткиСмотреть фотографии
11:50
Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцевСмотреть фотографии
11:49
Жительница Волжского сдала полиции мужа-убийцуСмотреть фотографии
11:47
В волгоградском СК сообщили обстоятельства падения строителя в шахту лифтаСмотреть фотографии
11:23
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»Смотреть фотографии
11:18
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в водеСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде строитель упал с высоты в ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде жертва магии лишилась 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного заводаСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом водитель погиб после тарана бетонного столбаСмотреть фотографии
09:53
Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплатыСмотреть фотографии
09:48
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостовСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде врачи спасают отравившихся газом брата и сеструСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 