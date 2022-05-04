Стало известно, на чем попался замглавы Волжского

Борьба с коррупцией 04.05.2022 17:13
04.05.2022 17:13
В прокуратуре Волгоградской области раскрыли суть обвинения, предъявленного заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
- По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа город Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка. После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось, - сообщила Оксана Черединина.
В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства.
При этом до настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена, уточнили в прокуратуре.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г. Волжскому.
Однако свою вину Виктор Сухоруков не признает. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого (земельные участки, помещения) стоимостью 5, 6 млн. рублей, - пояснила Оксана Черединина.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о передаче прокуратурой дела Виктора Сухорукова в Волжский городской суд.
Виктор Сухоруков был задержан в конце октября 2021 года после обысков в мэрии Волжского Волгоградской области, которые проходили с участием сотрудников УФСБ.
Справка. Виктор Сухоруков - уроженец Волжского. Имеет три высших образования. Кандидат юридических наук. Известно, что муниципальный служащий проходил службу в погранвойсках, отработал некоторое время в налоговой полиции, вел адвокатскую практику, занимал управленческий пост на Волжском трубном заводе, руководил бюджетным учреждением «Центр сопровождения торгов».
В мэрию Волжского Виктор Сухоруков трудоустроился весной 2015 года. В должности заместителя главы городского округа он курировал вопросы правового обеспечения, муниципального имущества, деятельности территориальной административной комиссии по делам ГО и ЧС.
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