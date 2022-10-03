Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видео

Житель Кемеровской области задержан полицейскими Волгограда за то, что накануне стыкал ножом припаркованные возле многоквартирных домов четыре иномарки и две отечественные легковушки. Один и эпизодов нападения вооруженного мужчины на иномарку зафиксировали камеры наблюдения.

– Накануне в полицию Центрального района города обратилось сразу шесть местных жителей, которые сообщили, что неизвестный при помощи острого предмета повредил принадлежащие им автомобили, припаркованные возле многоквартирных домов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Прибывшие на места происшествий сотрудники ППС УМВД России по Волгограду установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Кемеровской области.

Известно, что мужчина находился в Волгограде проездом, а тыкал ножом в машины в состоянии алкогольного опьянения.

– Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Задержанному может грозить до двух лет лишения свободы, – сообщают в главке волгоградского управления МВД.

Мотивы совершенных противоправных действий в полиции не называют, но не исключено, что столь беспощадным способом житель Кемерово мстил волгоградским автохамам. На представленной ГУ МВД видеозаписи отчетливо видно, что один из истыканных ножом автомобилей был припаркован под окнами многоквартирного дома – прямо на пешеходной дорожке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области