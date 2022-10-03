Расследования

Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видео

Расследования 03.10.2022 18:14
0
03.10.2022 18:14


Житель Кемеровской области задержан полицейскими Волгограда за то, что накануне стыкал ножом припаркованные возле многоквартирных домов четыре иномарки и две отечественные легковушки. Один и эпизодов нападения вооруженного мужчины на иномарку зафиксировали камеры наблюдения. 

– Накануне в полицию Центрального района города обратилось сразу шесть местных жителей, которые сообщили, что неизвестный при помощи острого предмета повредил принадлежащие им автомобили, припаркованные возле многоквартирных домов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Прибывшие на места происшествий сотрудники  ППС УМВД России по Волгограду установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Кемеровской области.

Известно, что мужчина находился в Волгограде проездом, а тыкал ножом в машины в состоянии алкогольного опьянения. 

– Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Задержанному может грозить до двух лет лишения свободы, – сообщают в главке волгоградского управления МВД.

Мотивы совершенных противоправных действий в полиции не называют, но не исключено, что столь беспощадным способом житель Кемерово мстил волгоградским автохамам. На представленной ГУ МВД видеозаписи отчетливо видно, что один из истыканных ножом автомобилей был припаркован под окнами многоквартирного дома – прямо на пешеходной дорожке. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.10.2022 15:49
Расследования 03.10.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 14:30
Расследования 03.10.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 11:20
Расследования 03.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 10:18
Расследования 03.10.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 19:26
Расследования 02.10.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 17:00
Расследования 02.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 17:29
Расследования 30.09.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 14:55
Расследования 30.09.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 18:43
Расследования 29.09.2022 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 18:39
Расследования 29.09.2022 18:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 17:43
Расследования 29.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 15:21
Расследования 29.09.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 10:21
Расследования 29.09.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 10:17
Расследования 29.09.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2022 12:46
Расследования 28.09.2022 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:14
Для участников субботников в Волгоградской области установили призовой фонд в 150 тысяч рублей
18:53
«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
17:51
Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте РоссииСмотреть фотографии
17:05
«Надо друг другу помогать»: в Волгограде запускают проект для устройства домашних питомцев мобилизованныхСмотреть фотографии
16:47
«Вернуть подлинное имя»: лидер КПРФ Зюганов снова заговорил о переименовании ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Избежавшая тюрьмы экс-судья Добрынина из Волгограда стала банкротомСмотреть фотографии
15:24
В России появится Центр биометрических технологийСмотреть фотографии
15:15
Госдума поддержала вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РоссииСмотреть фотографии
15:00
Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:30
Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчаниеСмотреть фотографии
13:37
В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 21-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
 