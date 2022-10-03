Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в Волгограде









В Волгограде перед судом по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам предстанет гендиректор фирмы, которая специализируется на производстве металлических конструкций и строительстве жилых и нежилых зданий.

- Следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. - Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, с 2018 года по июль 2022 года гендиректор не платила заработную плату семи своим сотрудникам. Долг перед ними составил порядка 500 тысяч рублей.

При этом, как установили следователи, на расчетные счета организации в этот период поступило 78,5 миллиона рублей.

Зарплата сотрудникам была выплачена только после процессуального вмешательства сотрудников СК.

По данным ИА «Высота 102», в материалах дела фигурирует ООО «Инстройюг». В системе СПАРК указано, что эту компанию возглавляет Ольга Швецова. В феврале 2022 года ООО «Инстройюг» было включено в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта по капремонту общего имущества в многоквартирном доме №33 по улице Дегтярева в Волгограде. В сентябре 2022 года эта компания была исключена из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений.



