Происшествия

В Волгограде водитель мотороллера погиб от удара догнавшей его легковушки

Происшествия 01.10.2022 10:50
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01.10.2022 10:50



Смертельное столкновение легкового автомобиля с мотороллером произошло в Советском районе Волгограда.
Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером 27-летний водитель «Volvo S40», двигаясь по автодороге «Волгоград-Новый Рогачик в сторону поселка Водный, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотороллером  «Муравей».
ДТП произошло вблизи дома №3б по улице Школьной.
В результате аварии 44-летний водитель мотороллера от полученных травм скончался на месте.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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