Иномарка с детьми перевернулась в Волгоградской области

Происшествия 01.10.2022 10:29
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01.10.2022 10:29
Женщина и двое детей пострадали в иномарке, которая перевернулась в результате ДТП в городе Волжском Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 22:40 напротив дома №29 по улице Оломоуцкой.
По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Renault Logan», который двигался со стороны улицы Пушкина, при движении прямо врезался в «Daewoo Nexia» под управлением 28-летнего водителя. Вторая иномарка следовала в сторону ул. 40 лет Победы.
В результате ДТП в больницу с многочисленными травмами доставлены пассажиры перевернувшейся автомашины: 31-летняя женщина, 12-летний подросток и 2-х летний мальчик.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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