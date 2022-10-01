Иномарка с детьми перевернулась в Волгоградской области









Женщина и двое детей пострадали в иномарке, которая перевернулась в результате ДТП в городе Волжском Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 22:40 напротив дома №29 по улице Оломоуцкой.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Renault Logan», который двигался со стороны улицы Пушкина, при движении прямо врезался в «Daewoo Nexia» под управлением 28-летнего водителя. Вторая иномарка следовала в сторону ул. 40 лет Победы.

В результате ДТП в больницу с многочисленными травмами доставлены пассажиры перевернувшейся автомашины: 31-летняя женщина, 12-летний подросток и 2-х летний мальчик.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



