Эшелон с 500 мобилизованными волгоградцами отправился на полигоны ЮВО

Сегодня, 29 сентября, спустя неделю после объявленной президентом частичной мобилизации, Волгоградскую область покидают первые несколько сотен мужчин. По сведениям Министерства обороны РФ, волгоградцы направляются на полигоны Южного военного округа для дальнейшей боевой подготовки.





Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», для отправки мобилизованных на железнодорожную станцию «Прудбой» в Волгоградской области к 14.00 прибыл состав из 13 вагонов. Проводить волгоградцев к назначенному времени съехались сотни человек – в основном родители и жены.





– Сегодня состоялась торжественная отправка призванных из запаса граждан в рамках частичной мобилизации, прошедших одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области, – прокомментировали в пресс-службе Южного военного округа. – Далее военнослужащие пройдут подготовку на полигонах и в учебных центрах.





Обучение волгоградцы будут проходить по программе боевой подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР.

– В завершении подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов, – уточняют в ЮВО.





По информации ИА «Высота 102», сегодня на полигоны ЮВО убыли около 500 жителей Волгоградской области.