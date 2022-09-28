Политика

Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речь

Политика 28.09.2022 14:44
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28.09.2022 14:44



В Кремле сегодня, 28 сентября, состоялась встреча  Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. По информации пресс-службы администрации президента, речь шла о развитии здравоохранения, нынешней социально-экономической ситуации в волгоградском регионе, а также о подготовке в празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. 

Открыл встречу Владимир Путин с обсуждения инвестпроектов, реализуемых в Волгоградской области. В частности, сообщает ИА «Высота 102», глава государства поинтересовался у Андрея Бочарова, какие проекты он считает приоритетными. 

Все проекты важны. Конечно, наверное, один из самых серьёзных и перспективных проектов, который даст мощное развитие не только Волгоградской области, но и всего юга России, – это реализация проекта по обходу Волгограда, который включает в себя порядка ста километров обхода, общим объёмом более 70 миллиардов рублей, – ответил Андрей Бочаров. – Объект очень важный для нашей страны, который обеспечит беспрепятственное движение людей, грузов на юг нашей страны. Это наиважнейший проект, он даст серьёзную возможность развиваться Волгоградской области и даст возможность развиваться логистическим комплексам, а также и всему югу: Астраханской области, Ростовской области, будет обеспечивать беспрепятственное движение грузов с Урала, Поволжья, Сибири на юг, в центральную часть России.

Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что проект реализуется согласно утвержденному графику без отставаний. 

Далее Бочаров рассказал президенту о другом не менее важном инвестпроекте, который уже реализуется в регионе, – по созданию в Волгоградской области центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей.  

Также я бы отметил уже, с одной стороны, реализованный проект, – это проект в агропромышленном комплексе, который мы реализовали вместе с Министерством сельского хозяйства, с Россельхозбанком. Это проект новейший и создан впервые. Это проект по глубокой переработке зерна кукурузы, – продолжил глава волгоградского региона. – Вы знаете, что без определённой составляющей невозможно произвести современное детское питание. Вот сегодня я хочу доложить, что на территории Волгоградской области реализован полномасштабный проект по переработке зерна кукурузы, который производит и мальтодекстрины, и глютен, и крахмальный зародыш, и всё это даёт возможность произвести составляющую высокого качества для детского питания. Раньше мы значительную часть завозили из-за рубежа. Этот проект реализован у нас непосредственно уже в Алексеевском районе. Я думаю, что в течение года мы выйдем на полный цикл, полный объём работ.

Интересными проектами Андрей Бочаров назвал проекты, связанные с нефтехимией, химией, машиностроением и металлургией. 

Докладывая о социально-экономической ситуации на территории Волгоградской области, Андрей Бочаров охарактеризовал ее как стабильную. 

Социальные обязательства выполняются в полном объёме. Программы развития, национальные проекты, приоритетные проекты развития Волгоградской области реализуются в соответствии с планами, – сказал глава региона. – В настоящее время идёт серьёзная комплексная работа по подготовке мероприятий празднования 80-летия Сталинградской победы. Я встречался с ветеранами, обсуждали ход реализации в Волгоградской области программы подготовки к нашему юбилею и предложения в федеральную программу подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской победы.

Далее Владимир Путин поинтересовался основными макроэкономическими показателями, на что Андрей Бочаров, что, несмотря на все сложности и трудности, отмечается положительная динамика, рост валового регионального продукта.

– За последние два года у вас был небольшой спад ВРП, – сделал ремарку президент. 

Владимир Владимирович, соглашусь, – ответил Андрей Бочаров. – Больше всего это связано с чем? Это связано с решениями, как правило, ОПЕК о снижении добычи нефтегазового сектора – это первое. И второй вопрос: у нас очень серьёзная модернизация происходит на предприятиях нефтегазового комплекса, особенно компании «Лукойл». В связи с этим в последние два-три года и ещё в этом году, Владимир Владимирович, может быть ситуация такая. Но я думаю, что в конце года мы завершим полностью модернизацию предприятий «Лукойл». В связи с этим произошло определённое снижение, но произошла серьёзная диверсификация экономики, Владимир Владимирович. 

Мы замечаем, что сегодня промышленность составляет [в структуре бюджетных доходов] 31,5 процента (в целом если брать), но если в перерасчёте, то раньше порядка 27–28 процентов из этого составлял нефтегазовый сектор. Сейчас составляет всего порядка 15 процентов. Но при этом, как мы видим, доходы растут, и рост валового регионального продукта в том числе. Поэтому, если говорить о макроэкономических показателях, то они на сегодняшний день демонстрируют достаточно хорошую, положительную динамику.

Мы не расслабляемся, Владимир Владимирович. Конечно, не занимаемся шапкозакидательством, понимаем, какие трудности и проблемы у нас есть, но уверен, что с той государственной поддержкой, которая есть, и с Вашей поддержкой те задачи, которые стоят перед Волгоградской областью, будут выполнены.

Я бы обратил внимание на вопрос, связанный с доходами. Если мы посмотрим, здесь тоже речь идёт о диверсификации доходной части бюджета. Мы на протяжении последних лет наблюдаем рост доходной части, собственных доходов, Владимир Владимирович, достаточно серьёзный рост. Сегодня у нас совершенно другой уже объём консолидированного бюджета.

А здесь, Владимир Владимирович, я ещё раз хочу сказать: это невозможно сделать за один год, это те решения, которые Вы принимали и поддерживали Волгоградскую область.

Нам удалось существенно диверсифицировать экономику. О чём это говорит? При увеличении доходов снижение доли нефтегазового сектора произошло существенное именно здесь, в доходной части. Если раньше мы формировали от 18 до 23 процентов дохода, то сейчас 6,5–7 процентов нефтегазовых. Но при этом сегодня рост доходов. То есть мы сделали серьёзный шаг по этому направлению.

Кроме того, по Вашему поручению Правительством Российской Федерации были приняты определённые решения, которые позволят нам снизить дефицит бюджета.

– У нас большие объёмы финансирования выделяются по стране для развития первичного звена здравоохранения. А как в Волгоградской области? – поинтересовался Владимир Путин. 

На территории Волгоградской области эта программа реализуется в полном объёме, отставаний нет. Хочу Вас отдельно поблагодарить за реализацию нашего проекта, связанного с созданием онкослужбы. Мы открывали современный онкоцентр, который позволяет  создать современную онкослужбу на всей территории Волгоградской области, которая включает в себя не только сам онкоцентр. Выделение финансовых средств позволило нам создать 14 центров амбулаторной онкологической помощи, диагностики по всей Волгоградской области, которые включают в себя диагностику и онкозаболеваний, и всех других заболеваний, которые есть у человека.& Эта служба у нас создана, она работает в полном объёме, и сегодня реализация этого проекта позволила нам перейти уже максимально к первичному звену – это поликлиники.

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