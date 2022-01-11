Расследования 11.01.2022 18:02
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11.01.2022 18:02
В Волгограде выставлен на продажу земельный участок площадью 4,5 тысячи кв.м.. предназначенный для строительства крытого ледового катка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продается право аренды данного земельного участка, расположенного в парковой зоне за ДК "Химик" в Красноармейском районе. Начальная стоимость лота - 3,4 миллиона рублей.
Организатором торгов выступает финансовый управляющий должника Андрея Мохова, который в ноябре 2020 года был признан несостоятельным (банкротом).
Отметим, что в Андрей Мохов является фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве при заключении государственных контрактов. Ему предъявлено обвинение, дело находится на рассмотрении в суде. По данным следствия, директор спортшколы обещал знакомому руководителю строительной фирмы за "откат" помощь в заключении госконтракта на ремонт кровли образовательных учреждений, а потом за подписание акта выполненных работ. Деньги якобы предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам департамента образования Волгограда. Таким образом, Мохов получил от коммерсанта через посредника за якобы оказанные услуги в общей сложности порядка 1 млн 870 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Иск о банкротстве Мохова подавала ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда. Финансовые претензии к Мохову составляют чуть более 4 миллионов рублей, среди которых основной долг - 1,87 миллиона рублей, а остальное - пени и штраф. Основная задолженность образовалась по неуплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
Из анализа финансового состояния должника следует, что восстановление его платежеспособности невозможно. Судом было принято решение о реализации имущества должника, среди которого автомобиль Mitsubishi Pajero 2006 года выпуска, два охотничьих ружья и земельный участок на праве аренды.
Согласно данным системы СПАРК, ранее Андрей Мохов в разное время возглавлял несколько организаций, в числе которых некоммерческое партнерство "Детский спортивный клуб по хоккею с шайбой и фигурному катанию "Динамо Волгоград", волгоградская региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках", волгоградская городская общественная организация "Федерация хоккея с шайбой", ООО "Мега Спорт". Все эти организации уже являются недействующими. Также Андрей Мохов до осени 2020 года являлся директором МБУ "Спортивная школа №6 г. Волгограда. Изменения в ЕГРЮЛ о смене директора были внесены 22 сентября 2020 года.
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