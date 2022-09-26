Расследования

Увидели в TikTok: в Волгограде пятеро подростков «погорели» на банкоматах

Расследования 26.09.2022 17:58
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26.09.2022 17:58


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых подростков. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетние решили заработать, увидев преступную схему в TikTok.

— В TikTok они посмотрели видео, где были детально описаны манипуляции с банкоматами, позволяющие в последующем получить денежные средства после звонка оператору поддержки, — рассказал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Мошенничество вскрылось после детального изучения видео с камер банкоматов и проведения внутренней проверки в кредитной организации. 

По версии следствия, в декабре прошлого года 17-летний обвиняемый предложил своим несовершеннолетним знакомым заработать «легкие» деньги. При помощи банковских карт, подростки инициировали сбой в работе банкоматов. После звонили в службу поддержки и сообщали, что внесенные деньги не зачислились на расчетный счет. 

— Чтобы избежать репутационных рисков, сотрудники банка  возмещали несовершеннолетним якобы не зачисленные  суммы. Общая сумма похищенных с декабря 2021 по февраль 2022 денег составила около 50 000 рублей, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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