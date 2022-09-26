







Перед судом в Волжском Волгоградской области предстанет 35-летняя местная жительница по обвинению в хладнокровном убийстве новорожденной дочери.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Волжский городской суд. Женщине, которая обвиняется по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление женщина совершила в ночь с 17 на 18 июня 2017 года во дворе многоквартирного дома по улице Мира в Волжском.

- Не желая обременять себя заботой о ребенке, женщина положила девочку в полиэтиленовый пакет и несколько раз ударила об асфальт. От полученных травм новорожденная скончалась. Женщина оставила пакет с телом ребенка во дворе и скрылась с места происшествия, - рассказала Черединина.

Некоторое время преступление было нераскрытым. Однако в текущем году женщина попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с повреждением чужого автомобиля. Анализ ее отпечатков пальцев с базой следов по нераскрытым преступлениям прошлых лет позволил установить причастность к убийству новорожденной. Проведенная впоследствии экспертиза ДНК подтвердила версию следствия.

Расследование уголовного дела проводилось СО по г. Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. Вину обвиняемая признала.



