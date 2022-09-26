Братья в Волжском осуждены за две смерти от суррогатного алкоголя









Волжский городской суд Волгоградской области признал двух братьев виновными в гибели двоих человек и отравлении четырех после употребления суррогатного алкоголя.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигуранты уголовного дела получили по 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Они обвинялись по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В судебном заседании установлено, что 42-летний мужчина, работавший водителем большегрузного автомобиля, в июле 2021 года приобрел на территории Ленинградской области спиртосодержащую продукцию кустарного производства, которую привез в Волжский. Его 33-летний брат продал своей знакомой две канистры суррогата общим объемом 9 литров. В дальнейшем женщина передала алкоголь подруге, которая угостила свою мать и сожителя. В результате употребления спиртосодержащей продукции пенсионерка и мужчина скончались.

- Не зная о произошедшем, обвиняемый в сентябре 2021 года вновь привез в регион алкоголь кустарного производства. После продажи 5 литров спиртосодержащей жидкости местному жителю, последний употребил напиток со знакомыми, - рассказала Черединина. - В результате четверо жителей Волжского отравились алкоголем, им удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Вину братья признали частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Уголовное дело в отношении лиц, продавших алкоголь осужденным, выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



