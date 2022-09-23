В Волгоградской области осудили 35-летнего отца за смерть дочки в коляске









К 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгоградской области отец новорожденной девочки.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Новоаннинском районном суде, 35-летнего мужчину признали виновным в причинении ребенку смерти по неосторожности, а также за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Приговором суда мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на 6 лет.

Установлено, что житель Алексеевского района 24 ноября 2021 года покормил свою новорожденную дочь Карину молочной смесью и уложил ее на спину в коляску. Мужчина не проконтролировал процессы срыгивания после приема пищи и не обеспечил нахождение ребенка в вертикальном положении после вскармливания.

- В результате девочка умерла от механической асфиксии, развившейся в результате закрытия просвета дыхательных путей пищевыми (рвотными) массами, при этом в момент смерти Карина находилась в горизонтальном положении, лицом вверх, - говорится в материалах суда.

Мать ребенка сразу после родов попала в больницу, где проходила двухмесячный курс лечения и реабилитации, поэтому с грудничком остались ее муж и малолетний сын.

Также судом установлено, что мужчина имел непогашенные судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако утром 27 декабря 2021 года он в пьяном виде сел за руль служебного автомобиля «ГАЗ». В салоне находились также двое мужчин, которые работали вместе с осужденным.

- Увидев, что их автомобиль преследует патруль ДПС с включенными проблесковыми маяками, осужденный попросил, чтобы кто-нибудь из пассажиров во время движения сел на водительское место за руль, на что оба мужчины отказались. При проведении освидетельствования осужденного на состояние алкогольного опьянения была установлена концентрация паров алкоголя 1,200 мг/л при разрешенном 0,16 мг/л, - рассказали в суде.

Вину в совершении указанных преступлений мужчина признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



