Федеральные новости

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Федеральные новости 23.09.2022 17:57
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23.09.2022 17:57


В Государственную думу внесли законопроект, в случае принятия которого тем, кто попал под частичную мобилизацию, предоставят кредитные каникулы. Как сообщает The Moscow Post, об этом 23 сентября заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

По словам Журавлева, закон направлен на защиту прав заемщиков, которые были частично мобилизованы. 

Согласно документу, направленному на рассмотрение в Госдуму, выплаты по кредитам для мобилизованных будут заморожены на неопределенный срок или снижены. Также законопроектом предусматриваются случаи гибели участников специальной военной операции или получения ими увечий. При таких обстоятельствах, по словам Журавлева, предполагается прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении.

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