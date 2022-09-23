ФСБ обнаружила тайник боеприпасов и оружия в Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России в ходе мероприятий по декриминализации региона установили тайник с оружием и боеприпасами. По информации пресс-службы управления, ранее схрон принадлежал организованной преступной группе.

– Силовиками из схрона изъято три автомата «Калашникова», патроны различного калибра более 200 штук, – сообщили информагентству в управлении ФСБ. – По материалам УФСБ сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.









Уголовное дело, уточняют в пресс-службе, возбуждено по ч.1 ст.222 УК России – незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

Во взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области сотрудники УФСБ проводят дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области