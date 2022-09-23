







О готовности принять участие в спецоперации на Украине заявили в Госдуме России несколько депутатов-единороссов.

- Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены, - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что заявления народных избранников будут рассмотрены Минобороны РФ.

В зону спецоперации готовы отправиться председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

- Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это - быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским, - цитирует пресс-служба «Единой России» Андрея Турчака.

Напомним, 21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию. Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов Государственной думы «нет никакой брони» от участия в спецоперации. Ранее он сообщил депутатам о том, что приветствует их участие в СВО при наличии у них желания и военного опыта.



